Kultúra

Tizenkét ország csaknem 30 alkotójának munkái a Kortárs Ékszerhét Budapest kiállításán

2021.08.16 21:30 MTI

A világ vezető ékszertervező művészeinek, tizenkét ország csaknem 30 alkotójának munkáit mutatja az Idol című nemzetközi kiállítás, amely a Kortárs Ékszerhét Budapest/Budapest Jewelry Week (BJW) részeként lesz látható a fővárosban a Ráth György-villában, augusztus 28. és szeptember 2. között.



A meghívott alkotók között nemzetközileg elismert tervezőművészek szerepelnek egyebek mellett Gijs Bakker holland ékszer- és ipari tervező, Otto Künzli német ötvösművész, Giovanni Corvaj olasz ékszertervező és Ruudt Peters holland művész, aki előadást is tart az eseményen.



A szervezők tájékoztatása szerint a BJW fontos célkitűzése, hogy az elmúlt másfél év nehézségei után olyan kiállítást mutasson be a közönségnek, amilyen ritkán látható Magyarországon. Az Idol című nemzetközi tárlat átfogó képet ad a világ művészi ékszereinek legjavából.



A nemzetközi kiállítás mellett több más program is várja az érdeklődőket. Egyebek mellett Lecture címmel angol nyelvű online előadás tart kortárs ékszer témában Alice Floriano brazil galerista és Bryna Pomp nemzetközileg elismert ékszerszakértő és kurátor. Folyók mentén címmel nyílik a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület tavalyi díjnyertese, Besnyői Rita kiállítása a FISE Galériában.