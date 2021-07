Színes

Kiakadtak a balettművészek Rubint Réka programján

Az Operaház egyik balettművésze szakmai kritikával illette az intézmény jövő évi programját, melynek Rubint Réka a főszereplője. Véleménye után az egyik oldalon a Schobert-család, a másik oldalon a balettosok sorakoztak fel. 2021.07.22 18:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy emberként zárt össze a hazai balettszakma Rubint Réka előtt, akit gyakorlatilag pillanatok alatt nem kívánatos személynek minősítettek - írja a Blikk. A Magyar Állami Operaház jövő tavasszal "Rubint Réka rekreál - Nőnapi ajándék az Operából" címmel ugyanis különleges edzést tart balettművészeknek és a vállalkozó kedvű kollégáknak, melyhez az aláfestő zenét az Opera csapata fogja biztosítani, sőt, még film is készül az óráról.



Ám az Operaház egyik balettművésze és szólótáncosa, Juratsek Julianna a program láttán egy nyilvános Facebook-posztban kelt ki Réka esetleges szereplése ellen, és véleményét több száz hozzászóló, köztük rengeteg kollégája is osztotta.



"Kérdem én, hogyan lehet, egyáltalán hogyan fordulhat elő, hogy egy szakmailag nulla "edző" profi táncosoknak tartson edzést? Hogyan vetődhet fel ilyen beteg ötlet? Esetleg ez csak egy vicc?... de még annak is rossz! De nem vicc! Ez teljesen komoly!" - írta az ismert balettművész, aki azt javasolta az Operaház vezetőségének, hogy tavaszig gondolja át többször is ezt a kedves nőnapi ajándékot. Több jelenlegi és volt balettművész, sőt, hétköznapi emberek is értetlenül álltak az előtt, hogy egy Rubint Réka-féle óra hogyan kerülhetett be az Operába.



A balettművész írása alatt hamar megjelent Réka férje, Schobert Norbi is, aki igencsak kemény szavakkal vette védelmébe párját.



"Mivel közös ismerőseink vannak, fájdalommal olvastam sorait. Nem értem egy ilyen csinos, szakmailag elit Nő, hogy beszélhet így a Feleségemről? Ő egy ikon. Sehová sem akar menni. Hívják. Hívták. Amit képvisel az hit, sport, szeretet, szemlélet. Mind edzői, mind oktatói TF-végzettséggel, 25 év múlttal és szakmájának legnagyobb ismertségével, elismertségével rendelkezik. 10 millió magyar tudja a nevét és mégis alázatos ember maradt. Részéről mindegy az Operába, Sportcsarnokba, vagy a Paksi Atomerőműbe hívják. Fáj az írása. Mintha a Whiskysről, vagy Escobarról írna. Otromba, alaptalan, erkölcstelen, lenéző. Én kérek elnézést egy háromgyerekes Anya nevében. Akkor sem írhatna így senkiről, ha Ön a moszkvai társulat alapítója lenne. Lehet szakmailag összezárni" - fakadt ki Norbi.



A balettművész válaszában azt írta, csodálja Rékáékat azért, amit az elmúlt évtizedekben felépítettek, és figyelemre méltónak tartja, hogy óráikkal és videóikkal hány embert mozgatnak meg, ennek ellenére nem tartja jó ötletnek, hogy a fitneszlady balettosokat "tornáztasson".



"A profizmus ott kezdődik, hogy tudunk, tudjunk nemet mondani! (...) A kritika, amit megfogalmaztam, az nem Réka anyaságáról szólt, pusztán szakmai észrevétel! (...) Azt gondolom, hogy az a fajta mozgásvilág, amit Réka képvisel nem való egy művészeti központba, sőt semmilyen művészeti létesítménybe! Persze ha ez egy családi nap lesz, akkor semmi gond vele, bár az operaházi nagy zenekari kíséret egy kissé túlzás. Véleményem nem Réka személye, hanem a program koncepciója ellen szólt" - állt a válaszában.

A szólista ellenérzéseit megírta az Operaháznak is, ahonnan azt a választ kapta, hogy a sokszínűség és az Eiffel Műhelyház minél szélesebb körben történő népszerűsítése érdekében találták ki a Rékával közös programot és a meghívást senkinek sem kötelező elfogadnia.