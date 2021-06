Híresség

Istenes Bence: a sérülésem egy jel, hogy vegyek vissza

Mindhárom vállszalagja elszakadt Istenes Bencének, amikor az Öskü csapatában egy focimeccsen az ellenfél védőjével ütközött. Azóta a kórházból már kiengedték, de a felépülése még sok időbe fog telni.



"Továbbra is nagy fájdalmaim vannak, gyakorlatilag nem tudom használni a kezem" - mondta a tévés a Blikknek.



Istenes kifejtette, hogy három-négy hétig még mindenképp rögzítve marad a karja, és a gyógytornát csak ezután tudja majd megkezdeni. Elmondta azt is, hogy bár gyerekkora óta sportol, ez az első komolyabb sérülése, de bízik abban, hogy mielőbb visszatérhet a pályára.



A műsorvezető arról is beszélt, hogy szerinte a sérülésnek lelki eredete lehet.



"Hiszem azt, hogy a testünk folyamatosan jelez, hogy mi a jó a lelkünknek. A sérülésem is egy jel volt, hogy vegyek vissza" - fogalmazott Isten Bence, hozzátéve: szerinte a sérülést az okozta, hogy éjjel-nappal dolgozott, és túl sok mindent csinált az utóbbi időben.



"Nem véletlenül mondják, hogy amikor a vállunkon sok a teher, akkor jön egy vállsérülés. Ez nálam is igaz volt, hiszen egyszerre csinálom öt ember munkáját" - fogalmazott, majd kifejtette: "Műsort vezetek az RTL-nél, saját gyártócég, reklámügynökség, egyre több a zenei projekt, közben az IstenEst és mellette több kisebb projekt is fut. Annyi mindent csinálok, hogy ez egyszerűen nem mehet így tovább. Úgy tűnik, még jobban lassítanom kell."