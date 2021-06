Koronavírus-járvány

A középkor nevetségesen hosszú orrú cipői a bütykök megszaporodásához vezettek

Brit kutatók összefüggést találtak a középkorban népszerű, olykor nevetségesen hosszú orrú cipők és a kellemetlen bütykök megszaporodása között - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



A bütyök - hallux valgus - a nagylábujj alappercének kinövését jelenti. Tanulmányok szerint egyesek genetikailag is hajlamosabbak lehetnek a lábfej ilyenfajta deformitására, amelynek kialakulásához vagy súlyosbodásához a magassarkú és a hegyes orrú cipők is hozzájárulhatnak.



A paszternákformájú lábbelik - poulaine-ek - a 14. században váltak széles körben elterjedté Angliában, idővel abszurd orrhosszokat elérve. A Londoni Múzeum szerint 1394-ben egy eveshami szerzetes arról tett említést, hogy egyes emberek 45 centiméteres orrú cipőt viseltek, amelyet ezüstlánccal kellett a lábszárukhoz erősíteni, hogy egyáltalán tudjanak járni.



A divathóbort elharapódzását jelzi, hogy 1463-ban aztán IV. Eduárd király törvénnyel szabályozta a cipőorr hosszát London területén.



A Cambridge-i Egyetemen dolgozó Piers Mitchell és kollégái Cambridge négy temetőjében, köztük egy plébánia, egy Ágoston-rendi kolostor és egy kórház temetőjében feltárt 177 felnőtt ember maradványát elemezték.



A kutatók 31 ember - ebből 20 férfi - csontvázán azonosítottak bütyökre utaló jeleket. Azoknak a maradványoknak az elemzése, amelyeknek a korát meg lehetett állapítani, azt mutatta, hogy a bütykök sokkal gyakoribbak voltak a 14. és 15. században (71-ből 19 embernél mutatták ki), mint a 11-13. századtól kezdődően (52-ből 3 embernél azonosítottak).



Az International Journal of Paleopathology című folyóiratban publikált tanulmány készítői nem tudják kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a hegyes orrú cipők voltak a felelősek a fájdalmas kitüremkedések megszaporodásáért.



Ugyanakkor megállapították, hogy a csontkinövések sokkal gyakoribbak voltak a városlakók körében, különösen azoknál, akiket a kolostornál temettek el, köztük a klérus tagjait és vagyonos laikusokat.



Mitchell szerint nem csupán az utóbbiak szerették a divatos holmikat. A papság egyes tagjai is szerettek kitűnni, ezért bársonykesztyűt, vagy mutatós cipőket hordtak.

