'Nem mindig voltunk boldogok' - megtörte a csendet Palik László

2021.06.10 16:12 ma.hu

A TV2 Exatlon Hungary dominikai eseményeivel nem csupán a sportreality ért véget, hanem úgy tűnik, hogy Marsi Anikó és Palik László házassága is.

A TV2 Exatlon Hungary dominikai eseményeivel nem csupán a sportreality ért véget, hanem úgy tűnik, hogy Marsi Anikó és Palik László házassága is. A két tévés kapcsolatának állomásairól a Hot! magazin készített exkluzív összeállítást, amely az újság csütörtökön megjelent számában olvasható; ebben Palik is megszólal.



A tévés nem tagadja, hogy kapcsolatuk rengeteg hullámvölgyön ment keresztül az együtt töltött esztendők alatt.



"A mi házasságunknak van egy íve, amitől jól működik. A tizenhat év sok, hullámvölgy is volt benne bőven. Nem voltunk mindig boldogok egymás mellett, nem is mindig volt könnyű, de az sosem volt kérdés, hogy lesz majd megint jobb" - fedte fel Palik László gondolatait a Blikknek, amiből talán azt is ki lehet következtetni, hogy még nincs minden veszve.