Híresség

Valami nincs rendben: Palik László elköltözött Marsi Anikótól

Bár eddig úgy tűnt, a tévés álompár jól bírja a köztük lévő, kontinenseken átívelő távolságot, a jelek szerint ez mégsem tett jót a kapcsolatuknak. 2021.06.04 08:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Palik László és Marsi Anikó jó ideje kénytelen volt hozzászokni a távházassághoz, hiszen az Exatlon forgatása miatt már harmadik éve töltenek hónapokat külön. Marsi Anikó korábban kétszer is férje után utazott Dominikára, az idei évadban azonban ez elmaradt, és mint elmondta, ez mindenkit megviselt a családban. A Blikk információi szerint könnyen lehet, hogy most válságba került a kapcsolatuk. A lap egyik olvasója ugyanis kiszúrta, hogy az egyik szomszédos, addig kiadó lakásba nem más költözött be, mint Palik László.



"Egyedül tartózkodik az ingatlanban, sem a felesége, sem a gyermekei nincsenek vele" - állítja a lap olvasóriportere.



Marsi Anikó 2016-ban tért vissza a Tények műsorvezetőjeként Magyarországra. Akkor a család még Mallorcán élt, ő maga pedig Budapest és Spanyolország közt ingázott az új munkája miatt. 2018-ban Palik László is hazaköltözött, miután elvállalta a Dominikán forgatott Exatlon műsorvezetői szerepét. Azóta három, hónapokig tartó forgatáson van túl, amely egyben azt is jelentette számára, hogy hosszú ideig nem láthatta a családját. A mostani, harmadik évad forgatására a gyermekei is vele tartottak, felesége azonban itthon maradt. A műsorvezető az Indexnek korábban részletesen beszélt arról, hogy mit jelent számára az Exatlon.



A pár igyekezett áthidalni a távolsággal járó nehézségeket. Marsi Anikó rendszeresen elutazott Dominikára azért, hogy együtt lehessenek férjével, idén azonban az út elmaradt, miután egy hozzátartozójánál rosszindulatú rákos daganatot diagnosztizáltak. Mint a TV2 híradósa elmondta, kiderült, hogy ő a legmegfelelőbb donor, ezért tavaly ősz óta készenlétben kell állnia, hogy azonnal indulhasson, ha az orvos telefonál.



"Nyilván ez nem ideális állapot egy házassághoz, hogy évek óta időről időre országhatárok választanak el minket egymástól. De most jelenleg ez foglalkoztat a legkevésbé" - mondta áprilisban Marsi Anikó, aki egy rövid, orvosok által engedélyezett látogatást kivéve nem is találkozott a családjával, és csak okostelefonon tartották a kapcsolatot.



A Blikk kereste Palik Lászlót és Marsi Anikót, de egyelőre egyikük sem nyilatkozott. Marsi Anikó és Palik László még 2005 októberében házasodtak össze, az esküvőre teljes titokban készültek. Az párnak két gyermeke született: Vilmos 2006-ban, míg Vince 2009-ben látta meg a napvilágot.



Az Exatlon jelenlegi, harmadik évadát egyébként még mindig közvetítik a tévében, de a forgatás a már befejeződött és a stáb - így Palik László is - hazatért.