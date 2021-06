Mesés

Kiállították Diana hercegnő menyasszonyi ruháját a Kensington-palotában

A ruhához egy 7,6 méteres, gazdagon díszített uszály is tartozik, amely annak idején beterítette a Szent Pál-székesegyház padsorai közti folyosót.

A mesés ruhát a walesi hercegnő fiai, Vilmos és Harry adták kölcsön a Royal Style in the Making című kiállításra, amely egy hónappal Diana születésének 60. évfordulója előtt nyílt meg - írja a BBC hírportálja.



A tafota költeményt David és Elizabeth Emanuel tervezte az 1981 júliusában tartott esküvőre.



A ruhához egy 7,6 méteres, gazdagon díszített uszály is tartozik, amely annak idején beterítette a Szent Pál-székesegyház padsorai közti folyosót.



A ruha fűzős felsőrészét olyan régi carrickmacrossi csipkével díszítették, amely még Mária brit királynéjé volt. A történelmi utalás mellett azonban a korai 1980-as évek divatja is visszaköszönt a ruhán puffos ujjak, masnik és fodrok formájában.



A kiállításon egy videó is helyet kapott, amelyben Elizabeth Emanuel felidézi a telefonbeszélgetést, amikor Diana felkérte őt és akkori férjét a ruha elkészítésére. "Ez egyike volt azon különös pillanatoknak, amikor az ember rájön, hogy az élete már sohasem lesz a régi" - jegyezte meg a tervező.



A menyasszonyi ruhán kívül Vilmos és Harry édesanyjuk több másik ruháját is kölcsönadta a január 2-ig látogatható tárlatra.