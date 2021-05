Vége

Hat év után szakított Szellő István és Gubík Ági

A színésznő és a híradós elég hosszú időt töltöttek együtt, ám végig féltve őrizték a magánéletüket. 2021.05.06 07:38 ma.hu

Hat év után véget ért Szellő István és Gubík Ági kapcsolata.



A Bors Online szerint a HOT! magazin csütörtöki számában jelentik be a szakítást, valamint annak részleteit.



A műsorvezető és a színésznő hat éve jöttek össze. Egy évig azonban titkolták hogy együtt vannak és csak azt mondták az érdeklődőknek, hogy ők csak "barátok". Később felvállalták a kapcsolatot, amelyben azóta volt több hullámvölgy is, de korábban mindig sikerült megmenteniük szerelmüket.



Legutóbb április elején is merült fel, hogy a páros szakíthat. Gubík Ági akkor már újrakezdésről és ismerkedésről beszélt, a bennfentesek viszont még azt nyilatkozták, hogy a pár ismét megpróbálja megmenteni a kapcsolatot. "Nagyon szeretem Ágit, de életünk alakulása csak kettőnkre tartozik" - nyilatkozta akkor Szellő István.