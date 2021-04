Életmód

Négyórás orgazmusa volt egy nőnek - rémálommá vált az élete

Egy nő pikáns, ám annál meghökkentőbb történetéről számolt be az amerikai TLC televízió adására hivatkozva a Parameter.sk.



Eric és Liz sort kerített egy gyors légyottra, amelyet követően a nőnek orgazmusa volt – ez viszont egészen négy órát tartott. „Akik sosem éltek át hasonlót, azt mondhatják, hogy milyen jó lehet az ötperces vagy akár az egy órán át tartó orgazmus. Viszont ha ez megtörténik veled, egyből megváltozik a véleményed. Fel kellett hívnom a főnökömet, hogy nem tudok munkába menni, mert nem érzem jól magam” – mesélte Liz.



A nő mindenfélét kipróbált, hogy leállítsa az orgazmusát, vörös bort ivott, hisztamint szedett, de semmi sem segített. Körbehívogatta az orvosokat, és végül a sürgősségin végezte, ahol váliumot adtak neki – ez végül enyhítette a tüneteket.



Liz szerint az egész emocionálisan és pszichikailag is megterhelő élmény volt. Arra viszont nem számított, hogy a szuperorgazmusnak milyen következményei lehetnek: ezt követően gyakran naponta volt orgazmusa intim stimuláció nélkül. „Eleinte csak szex után volt, aztán az egész olyan stádiumba került, hogy bármit is csinálhattam, a semmiből orgazmusom volt – akár tévénézés vagy gyaloglás közben is” – tette hozzá az amerikai nő.



Állítása szerint volt, hogy naponta 12 orgazmusa volt, aztán napi egyre csökkent. Később már csak kétnaponta, majd hetente egyszer volt spontán orgazmusa, végül már „csak” havonta egyszer. Liz szerint az egész 4-5 hónapig tartott, mire minden visszatért a normális kerékvágásba.