Eljegyezték Várkonyi Andreát - a gyűrűje árulta el a műsorvezetőnőt

Eljegyezték Várkonyi Andreát - írja a Blikk. A lap kiszúrta, hogy a műsorvezetőnő a Mokka műsorának keddi adásában egy dekoratív eljegyzési gyűrűt viselt. A lap információ szerint "egy üzletember" kérte meg a műsorvezetőnő kezét.



A műsorvezetőről egyébként sokan azt híresztelték az utóbbi időben, hogy gyermeket is vár, ezt azonban a saját közösségi oldalán cáfolta.



Várkonyi tavaly augusztusban még azt nyilatkozta a Blikknek, hogy szingli, és hogy "félnek tőle a férfiak". A lap megkeresésére most nem fejtette ki, hogy kibe szerelmes.



A lapnak nyilatkozó szakértő szerint az eljegyzési gyűrű "igazi klasszikus fazon". "Amennyiben a csepp alakú kő és a körülötte lévő kisebb kövek mind igazi gyémántok, úgy akár 20 millió forintot is érhet a gyűrű. Míg ha nem egy drágakő díszeleg a középen, az apró gyémántok miatt akkor is milliós összeget kérhettek el érte a készítők" - mondta a Blikknek nyilatkozó ékszerész.