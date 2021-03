Egyenlőség

Az EU intézkedéseket javasol a nemek közötti bérszakadék megszüntetésére

Az Európai Bizottság csütörtökön javaslatokat terjesztett elő annak biztosítására, hogy az unióban a nők és a férfiak egyenlő munkáért egyenlő díjazásban részesüljenek.



A jogalkotási javaslat két sarokkövét a munkavállalók és a munkáltatók számára a bérek átláthatóságát biztosító intézkedések, valamint a bérdiszkrimináció áldozatai számára az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése jelentik.



A javaslatok értelmében a munkáltatóknak az álláshirdetésben vagy az állásinterjú előtt tájékoztatást kell adniuk a kezdeti bérszintről vagy bérsávról, és nem lesznek többé jogosultak arra, hogy a pályázó előző fizetési fokozatával kapcsolatos kérdéseket tegyenek fel. A munkavállalók továbbá tájékoztatást kérhetnek munkáltatójuktól az azonos értékű munkát végző munkavállalók nemenkénti átlagos bérszintjéről. A testület azt is biztosítaná, hogy a 250-nél több alkalmazottat foglalkoztató cégek információkat tegyenek közzé a szervezetükben dolgozó nők és férfiak közötti bérszakadékra vonatkozóan.



A bizottság azt is el szeretné érni, hogy bérdiszkriminációt elszenvedettek kártérítésben részesüljenek. Továbbá azt is: a munkáltatónak és nem a munkavállalónak kellene bizonyítania, hogy a díjazás tekintetében nem állt fenn hátrányos megkülönböztetés. Emellett a tagállamoknak konkrét szankciókat kell megállapítaniuk az egyenlő díjazás szabályának megsértése esetére.



Következő lépésként az Európai Bizottság javaslata az Európai Parlament és a tagállami minisztereket tömörítő Tanács elé kerül. Az irányelv elfogadását követően a tagállamoknak két év áll rendelkezésükre, hogy az intézkedéseket nemzeti jogrendszerükkel harmonizálják.



Hivatalos statisztikák szerint az EU-ban a nők fizetése még mindig jelentősen, 14 százalékkal elmarad a férfiakétól, jóllehet már 1975-ben egy uniós irányelv már megtiltotta a nemek közötti díjazásbeli megkülönböztetést.



Az Európai Szakszervezetek Szövetségének 2020-as elemzése szerint a nőknek még legalább 84 évet kell várniuk arra, hogy ugyanazt a fizetést kapják, mint férfi kollégáik.