Kultúra

Gal Gadot dokumentumfilm-sorozatot készít a világ "valódi csodanőiről"

A 35 éves Gadot vezető producerként vesz részt az Impact (Hatás) című sorozat munkálataiban. A hatrészes széria április 19-én debütál a National Geographic csatornán.



A produkció egyebek között Brazíliában, Kaliforniában, Michiganben és Puerto Ricóban élő nők életét mutatja be, akik számtalan akadályt legyőzve rendkívüli dolgokat visznek véghez. A sorozatban szereplő nők mindegyike erőszak, szegénység, diszkrimináció és elnyomás sújtotta közösségben él.



"Az én csodanőimnek hívom őket, mert ők az igazi hősök" - mondta a színésznő egy keddi videobeszélgetésben.



Hozzátette: "én elmegyek a forgatásra, felveszem a jelmezem és eljátszom, hogy harcolok. De ők tényleg ott vannak a terepen és verejtékezve minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a világ egy jobb hely legyen".



Gadot 2016 óta alakítja Wonder Womant a mozivásznon. Legutóbb a tavaly bemutatott Wonder Woman 1984-ben öltötte magára a szuperhős jelmezét.