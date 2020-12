Színes

Majdnem 30 év után szakított párjával Pásztor Anna

Az Anna and the Barbies énekese, Pásztor Anna a Blikknek arról vallott, hogy az elmúlt hónapokban élete egyik legnehezebb időszakát élte. A 48 éves énekesnő ugyanis közel 30 év után szakított a kedvesével.



"Nagyon szomorú dolog ez egy család életében, így a miénkben is az volt, amikor különváltak az útjaink hónapokkal ezelőtt. Volt majdnem harminc csodálatos évünk, amit nem szeretnénk megtagadni. Szomorú, amikor két ember ennyi idő után szakít. Mivel vagyunk annyira intelligensek és szerettük egymást, ezért jóban maradtunk" - mondta az énekesnő, akinek egy hétéves kisfia és egy négyéves kislánya van, akiket továbbra is közösen nevelnek majd a párjával.