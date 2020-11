Új fotót tett közzé a királyi család Erzsébet királynő és Fülöp herceg házassági évfordulója alkalmából

Ez alkalommal dédunokáik - György, Sarolta és Lajos - által készített üdvözlőlapot olvasva fotózták le őket.

The Queen and The Duke of Edinburgh look at an anniversary card made by Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, alongside other cards and letters sent by well-wishers to celebrate their 73rd wedding anniversary tomorrow.



📸 Chris Jackson/Getty images pic.twitter.com/RQzDWAwHSU