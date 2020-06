Életmód

Nem vetették el a "deformált" gyermeket, nézze meg, milyen lett mára!

Így született a kisfiú, de nem mondtak le róla

Minden ember életében az egyik legfontosabb pillanat, amikor gyermeke születik. Ha fió, ha lány, teljesen megváltoztatja a párok életét, rengeteg vidámságot, szeretet, aggodalmat és törődést hozva életükbe.



A babavárás már komoly folyamat, az állapotos anyukák rendszeresen járnak vizsgálatokra, védőnőhöz, készülnek az élethosszig tartó feladatra, mindenkinek van egy csodás elképzelése, milyen lesz majd a gyermek, mire viszi, ki lesz belőle.



A sokk csak akkor ér néhány párt, amikor kiderül, hogy nincs minden rendben a magzattal. Chris Heller és felesége, Sara is szörnyű híreket kapott, miközben lázasan készültek a babájuk születésére: a kis Brody-nál ugyanis kiderült, hogy nemcsak nyúlszája, farkastorka, hanem még kromoszóma-rendellenessége is van. A sok-sok probléma, plusz a fogyatékossága miatt az orvos megkérdezte, hogy megtartják-e a gyermeket.



Az ilyen típusú rendellenesség ugyanis sok gondozást igényel, már a táplálása is nagyon nehéz az ilyen babáknak, sok esetben még a légzés is problémát okozhat. A fiatal pár azonnal igent mondott, eszükbe sem jutott, hogy "megszabaduljanak" kisfiúktól.



Az anyuka képzésekre járt, hogy felkészült legyen a baba érkezésekor már mindenre, emellett elkezdték megosztani tapasztalataikat is a nagyvilággal, hátha másoknak is segíthetnek ezzel.



Sok anyagi támogatást kaptak, így a kisfiú archasadékait (így nevezik orvosilag az ilyen típusú rendellenességeket) megműtötték, és ma már egy csodás kislegény.

Ma már boldog kissrácként él