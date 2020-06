Koronavírus-járvány

Illegális lefeküdni bárkivel, akivel nem lakunk egy helyen Nagy-Britanniában

Új koronavírus-szabályok léptek életbe a briteknél, amely szerint június 1-től csak az egy háztartásban élő szexelhetnek egymással. Az új előírás szerint nem léphetnek a britek kapcsolatba olyannal, aki nem a háztartásban él: "egyetlen személy sem vehet részt olyan két vagy több fő részére tartott rendezvényen, amelyet zárt térben tartanak, függetlenül attól, hogy nyilvános helyről vagy magántulajdonról van szó."



Már eddig is szabálysértés volt, ha valaki egy másik ember lakásába lépett, de az új rendelet értelmében már nemcsak a látogató, hanem a vendéglátó is felelősségre vonható a parlament által elfogadott legfrisebb rendelkezésben.



Eddig egyébként az előírások nem terjedtek ki ennyire részletesen a magántulajdonban lévő ingatlanok használatára, mivel általános volt a "maradj otthon!" irányelve. Ennek megfelelően mindenki csak a legszükségesebb esetben hagyta el az otthonát. Mostantól azonban csak az "ésszerű kivételek" esetében lehet eltérni a hétfőn életbe lépett szabályozástól, ebbe pedig nem tartozik bele az intim együttlét, ha a pár tagja külön ingatlanokban élnek.



Ami viszont megengedett: a külön lakásban élők esetében a gyerekfelügyelet, elvált szülők esetében a gyereklátogatás, a temetési ceremónia és a sürgős ellátásra szoruló emberek ápolása.



A megoldást a kültéri szabályozás jelentheti a pároknak: ugyanis a szabad ég alatt akár 6 ember is részt vehet egy összejövetelen. Gondoljunk csak bele!



Az egyelőre még nem világos a briteknek, hogy milyen szankciókkal kell szembenéznie azoknak, akik megszegik a határozatot.



A márciusban bevezetett kijárási korlátozások kezdetén a kormány sürgette a különélő párok összeköltözését éppen azért, hogy minél kevesebbet hagyják el az otthonaikat. Egy kutatás szerint 10-ből 6 brit nem élt szexuális életet az országos vesztegzár idején.