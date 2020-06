Fejlesztés

Robotséfet tanítottak meg omlettet készíteni kutatók

Mérnökök egy csoportja megtanított egy robotot omlettet készíteni egészen a tojások feltörésétől az elkészült étel tányérra helyezéséig, és még azt is sikerült elérniük, hogy jó ízű ételt készítsen. 2020.06.03

A Cambridge-i Egyetem kutatói, akik a Beko háztartásigép-gyártó céggel együttműködve gépi tanulást használtak a robot kiképzéséhez, az IEEE Robotics and Automation Letters című folyóiratban mutatták be eredményeiket, amelyek online is elérhetők lesznek a virtuális IEEE nemzetközi robotikai és automatizálási konferencián (ICRE2020) - olvasható az egyetem honlapján.



A sci-fi írók, futuristák és tudósok évtizedek óta áhítoznak robotséfre. A mesterséges intelligencia fejlődésével különböző cégek építettek már prototípusokat, de egyik sem került kereskedelmi forgalomba, és képességeik elmaradnak az emberek kulináris jártasságától.







"A főzés nagyon érdekes probléma a robotika számára, mivel az emberek soha nem objektívek teljesen, ha ételről van szó" - mondta Fumiya Iida, az egyetem mérnöki karának kutatója, a tanulmány vezető szerzője.



A kutatók szerint kihívás megtanítani egy robotot étel előkészítésére és elkészítésére, mivel a robotkezelés, a számítógépes látás, érzékelés és az ember-robot interakció komplex problémáit kell megoldani hozzá. Ráadásul az ízlés személyenként különböző - a főzés egy minőségi munka, míg a robotok általában mennyiségi feladatokat végeznek el.



A tojásételek, de különösen az omlett elkészítése mindig is a kulináris jártasság tesztjének számított. "Az omlett egyike azon ételeknek, amely könnyen elkészíthető, de nehéz jól elkészíteni. Úgy gondoltuk, ideális próbája lesz, hogy javítsuk a robotséf képességeit, az ízt, az állagot és a megjelenést" - magyarázta Iida.



"Az elkészített omlett jóízű volt, jobb, mint amire számítottunk" - tette hozzá Iida.