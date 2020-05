Kutatás

Viszlát, női egyenjogúság, avagy mindenki enged?

Három magyar kutató kísérleti kutatásba kezdett annak feltérképezésére, hogy megismerje: hogyan alakul az emberek időbeosztása, családon belüli munkamegosztása a kényszerű otthonlét ideje alatt?



Több szabadideje lett annak, aki egyedül él? Ha igen, mivel tölti azt? Valós-e az a feltételezés, hogy a családokon belül jellemzően a nőkre hárulnak az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos feladatok, a házimunka és a gyerekekkel való foglalkozás, emiatt pedig kevésbé tudnak fizetős munkát vállalni?



Különösen igaz lehet ez azokra a családokra, ahol kisgyerekek is vannak. Ha korábban a nő is házon kívül dolgozott, most pedig az otthoni munkavégzés során a munkáját csak korlátozottan tudja ellátni, okoz-e ez családon belüli feszültséget? Vagy minden úgy jellemző, ahogyan korábban volt? Több szabadidejük van azoknak, akik egyedül élnek? Ha igen, mit kezdenek a felszabaduló idejükkel? Mi bántja őket a legjobban? Hogyan forgatja fel az életünket a vírus és a kényszerű otthonlét? – Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keres választ a kutatás.



Az is érdekli a három kutatót, hogy a hosszúra nyúlt otthoni időszakhoz hogyan sikerült hozzászokni, ha sikerült egyáltalán, és milyen változások történtek. A férfiak eddig visszafogott válaszadási kedvének növelése kimondott cél, mert véleményük, tapasztalatuk épp oly fontos, mint a nőké.

A felmérésben való részvételhez a következő kérdőívet kell kitölteni:

https://forms.gle/QK5vwDXCXgbPvJRH7



A kitöltők teljes névtelensége és adatainak védelme garantált.

A felhívás szövege a következő volt: „Amióta tart a koronavírus járvány miatti bezártság, sokféleképp alakul az időbeosztásunk. Egyeseknek annyi felszabaduló ideje van, hogy kényelmesen tudnak saját teendőikre koncentrálni, olvasni, sportolni, online tanfolyamokat végezni. Másutt reménytelenül feltornyosulnak és hegyekben állnak a munka-gyerek-háztartás feladatai, és ezek is nagyon különbözően alakulnak és oszlanak meg az egyes családokon belül. Nem is beszélve azokról, akik egyedül nevelik a gyerekeiket.



Ahhoz, hogy jobban megismerjük és megértsük ezt a soha nem tapasztalt helyzetet, három magyar kutató kidolgozott egy vizsgálatot Bayer Judit médiajogász Facebook-poszt ötlete alapján. A témát Herendy Csilla kutató kezdeményezésére dolgoztuk fel, és Zsolt Péter szociológus szakmai támogatásával tökéletesítettük.



A kutatás során arra vagyunk kíváncsiak, hogyan változott meg (és hogy megváltozott-e egyáltalán?) a családokon belüli munkamegosztás, amióta kitört a koronavírus és az azzal együtt járó kötelező otthonmaradás. Kik a helyzet kedvezményezettjei [ha egyáltalán létezik ilyen (?)], és kiknek okozza a legtöbb hátrányt, nehézséget? Nálatok hogyan alakul a háztartásimunka-megosztás?”