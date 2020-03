Ünnep

Spanyolország nagyvárosaiban ezrek vonultak fel a nők esélyegyenlőségét követelve

Madrid, Barcelona, Valencia, Toldeo, Valladolid, Santander, Bilbao, Sevilla csak néhány azok közül a városok közül, ahol lilába öltözött, transzparensekkel vonuló, éneklő, skandáló tömeg töltötte meg az utcákat.



"Jogokkal, akadályok nélkül, feministák határok nélkül" - feliratú molinó mögött sorakoztak fel a spanyol fővárosban a tüntetők, nők és férfiak minden korosztályból.



"Ez egy különleges nap nők ezrei számára, akik nap nap után úgy érzik, hogy problémáik láthatatlanok" - fogalmazott újságíróknak Nina Larrea, az esemény szervezői közé tartozó Comisión 8M nevű szervezet nevében.



A spanyol baloldali koalíciós kormány több minisztere is megjelent az eseményen. Irene Montero miniszter arról beszélt a sajtónak, hogy széleskörű feminista összefogásra van szükség ahhoz, hogy a nők számára további jogokat lehessen elérni.



A legnagyobb ellenzéki erőnek számító konzervatív néppárt több politikusa is felvonult. Concepción Gamarra, társadalompolitikáért felelős főtitkár-helyettes a befogadó feminizmus mellett érvelt, amely mentes a címkéktől és az ideológiáktól és amely a férfiakat is mozgósítja.



A felvonulás végén a szervezők kiáltványt olvastak fel, amelyben egyebek mellett követelik a valódi, nemek közötti esélyegyenlőséget a munka világában, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni szigorú fellépést tekintettel arra, hogy a dél-európai országban idén már 14 nőt gyilkolt meg élettársa.