Társadalom

Szakértő: sokat változtak az otthoni szerepek

Sokat változtak az otthoni szerepek, a fiatal édesapák is egyre jobban szeretnék kivenni részüket a gyermekgondozásból - mondta a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alelnöke az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában.



Ujvári Enikő hangsúlyozta: egyre több férfi szeretne aktív édesapaként jelen lenni a családban. Ezt azért is hasznosnak nevezte, mert azok a gyermekek, akiknek jó kapcsolatuk van édesapjukkal, sokkal védettebbek később a rossz befolyásokkal szemben és jobbak a tanulmányi eredményeik is. Ha pedig az édesapák segítenek az otthoni teendőkben, a nők is sokkal sikeresebben tudnak visszaintegrálódni a munka világába - tette hozzá.



Rámutatott: a munka és a család sikeres menedzselését segíti, hogy nem minden feladat az édesanyára hárul, hanem a férfiak is egyre többet átvállalnak. Emellett munkáltatók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az emberközpontú, családbarát működésre, a jogalkotók pedig számos intézkedéssel - például azzal, hogy az édesapák vagy a nagyszülők is otthon maradhatnak a gyermekkel - segítik a családokat.



Ujvári Enikő kiemelte: a munkába visszatérésnél a munkáltatók és a munkavállalók szerint is a fokozatosság, a rugalmasság a legfontosabb, és mindkét fél kiemelte a gyermekgondozási idő alatti folyamatos kapcsolattartás jelentőségét.