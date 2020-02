Erőszak

Ételrendelés helyett segítséget kérhetnek egy étteremből a bántalmazott nők

Egy ételszállító cég a nőnőnapig futó Incognito Étterem kampánnyal segít az otthonukban bántalmazott nőknek, hogy ételrendelésnek álcázva tudjanak észrevétlenül segítséget kérni. 2020.02.23 09:39 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Wolt ételszállító cég applikációjában az étterem oldalán a kínálatban öt darab "abuzált" étel is elérhető el, ami a közösségi oldalainkon és a hírlevelekben csak nőkre targetálva jelenik meg, és az a célja, hogy az érintettek felismerjék az erőszak tüneteit, és bátorságot merítsenek a segítségkéréshez. Az ételek különböző fokozatú bántalmazási helyzetet jelentenek, az ezeket választókat pedig a rendszer átirányítja a segélyszervezetekhez.



Az Incognito Étteremből indított rendelések az Ökumenikus Segélyszervezethez és az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálathoz futnak be: az enyhébbek egy online tanácsadóra irányítanak, a súlyosabb helyzetet jelölőkhöz viszont azonnali segélyhívást indítanak.



Ma Magyarországon minden ötödik nő családon belüli erőszakban él - írta a hvg.hu. A statisztikák szerint a nők ellen elkövetett bűncselekmények között egyértelműen a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. A megfélemlített és környezetüktől elszigetelt nőket a bántalmazójuk általában állandó megfigyelés alatt tartja, így nem tudnak, és nem is mernek segítséget kérni.



Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!