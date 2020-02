Divat

Szakértő: a báli ruha kiválasztásánál is egyszerűségre érdemes törekedni

Ha megjön a báli meghívó, fontos megnézni rajta a dress code-ot, és ha a bálozó nincs tisztában a jelzett kategóriával, mindenképp nézzen utána az interneten. 2020.02.15 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Általánosságban az egyszerűségre és a harmóniára érdemes törekedni a báli ruhák kiválasztásánál - mondta el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában Merő Péter divattervező, aki azonban a komfort fontosságára is felhívta a figyelmet.



A báli divat lassabban változik, sokkal állandóbbak a trendek, ám megfigyelhetők azért változások, például a színekben: régebben a fehér színt nem alkalmazták báli ruháknál, csak az elsőbálozók jelentek meg fehérben - közölte a szakember, hozzátéve: az elmúlt öt-hat évben azonban teljes mértékben elfogadott lett a fehér színű estélyi ruha is.



Merő Péter kiemelte, ha megjön a báli meghívó, fontos megnézni rajta a dress code-ot, és ha a bálozó nincs tisztában a jelzett kategóriával, mindenképp nézzen utána az interneten.



A black tie például a férfiak számára szmokingot és csokornyakkendőt, a nők esetében hosszú ruhát jelent, de a vállat nem kell takarni. A hosszú ruhákon belül mindenféle változat megengedett, de a legszerecsésebb általában valamilyen egyszerűbb fazon mellett dönteni és a színekkel is érdemes óvatosan bánni - tanácsolta a divattervező.



A szakember szerint a bálozónak érdemes először azt eldöntenie, hogy díszítés nélküli vagy díszesebb anyagú, például csipkeruhát szeretne-e. A csipkéhez ugyanis nem illik a harsány szín, az egyszerűbb fazonoknál azonban a szín lehet erőteljesebb.



Általában a kevesebb több, ami igaz a fazonra is: egy elöl dekoltált ruhán hátul ne legyen nagy slicc, míg egy hátul kivágott modell lehet elöl zártabb.



A harmónia mellett természetesen fontos a komfortra is törekedni: végig kell gondolni, hogy a bálozó fog-e az estélyen vacsorázni, táncolni, sokat jönni-menni - figyelmeztetett a divattervező.



Merő Péter szerint a kiegészítők kiválasztása során a bizsukkal óvatosan kell bánni, mert esetleg elvehetik a ruha ünnepélyességét; egy apróbb fülbevaló, egy vékonyabb nyaklánc álalában bőven elég.



A férfiakról szólva a szakember elmondta: nekik egyszerűbb dolguk van a csokornyakkendővel és a szmokinggal, szmokingot ugyanis bérelni is lehet, ráadásul sok helyen a testalkathoz is igazítják.



Színekkel, textúrákkal azonban csak óvatosan szabad játszaniuk a férfiaknak - hangsúlyozta Merő Péter, hozzátéve azonban: egy díszzsebkendővel a férfiak is visszahozhatják párjuk ruhájának színét, sőt textúráját is.