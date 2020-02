Család

UNICEF: kettős elvárás várja az anyákat a munka világában

A magyar társadalom kettős elvárást támaszt a kisgyermekes édesanyák felé a munka világában - közölte kutatása alapján az UNICEF Magyarország szerdán az MTI-vel.



A közleményben azt írták, hogy a megkérdezettek 92 százaléka úgy gondolja, hogy egy együtt élő pár esetén az a helyes, ha a férfi és a nő is hozzájárul a család jövedelméhez.



A válaszadók több mint fele, 54 százaléka nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy egy kapcsolatban a férfi feladata a pénzkeresés, a nőé pedig a háztartás és a család ellátása - tették hozzá.



Kiemelték, hogy ezzel szemben a megkérdezettek 73 százaléka egyetértett azzal az állítással, hogy egy kisgyerekes nő nem tud teljes értékű munkaerő lenni, mert korán kell hazamennie és gyakran otthon is kell maradnia, ha beteg a gyereke.



Bár a megkérdezettek többsége szerint a kisgyerekes anyukák nem számítanak egyenértékű munkaerőnek, a válaszadók 75 százaléka mégis szívesen alkalmazna kisgyerekes nőt - fűzték hozzá.



A kutatás szerint a többség a gyermek születése után 3,3 évvel áll újra munkába. Az anyák 10 százaléka a gyermek kétéves, 61 százaléka a gyermek hároméves korában kezd újra dolgozni. Budapesten átlagosan 2,5 évet töltenek otthon az anyukák.



A nem gyesen vagy gyeden lévő anyák 84 százaléka nyilatkozott úgy, hogy gyermeknevelés mellett visszament dolgozni is.



A felmérésből kiderült, hogy az anyaság és a munka kapcsolatának megítélése is ellentmondásos: a válaszadók 71 százaléka szerint egy dolgozó anya ugyanolyan szoros kapcsolatban lehet a gyermekeivel, mint egy nem dolgozó anyuka. Ugyanakkor a megkérdezettek 62 százaléka szerint a család élete megsínyli, ha az anya teljes munkaidőben dolgozik.



A magyarországi reprezentatív felmérés - amelyet az UNICEF Magyarország az Indotek Group támogatásával végzett - 1002 ember megkérdezésével készült. A megkérdezettek 53 százaléka nő, 47 százaléka férfi volt.