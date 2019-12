Rászorult a gyűrű egy nő ujjára, kétségbeesetten rohant segítségért a tűzoltókhoz - videó

Baleset

Rászorult a gyűrű egy nő ujjára, kétségbeesetten rohant segítségért a tűzoltókhoz, karácsony első napján, Budapesten a nyolcadik kerületben. Az asszony hosszú évek óta hordta a gyűrűt és most hiába próbálta levenni, sehogy sem tudta. Három tűzoltónak végül negyed óra alatt sikerült, erről felvétel is van. Azt mondják, hetente többször is pánikban rohannak hozzájuk emberek hasonló problémákkal, egy fiúnak egyszer le kellett fűrészelni az ujjáról a gyűrűt.