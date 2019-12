Állati

Egy Betlehemben talált menedéket a kidobott kölyökkutya

A kis Jézus mellett egy németjuhász kiskutyát találtak, aki melegséget és kényelmet talált a Betlehemben, miután az utcára tették. 2019.12.27 19:40 Sós Éva Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A megható eset még 2016-ban történt egy brazil településen, Criciúma városában, de csak most lett igazán világhírű, miután az it.aleteia.org is beszámolt róla.



A helyiek igencsak meglepődtek, amikor egy szokatlan, élő díszlet is bekerült a városka Betlehemébe. Pontosabban a kis Jézus ágyába vackolta be magát az az árva kiskutyus, akit otthonról kidobva az utcán keresett magának menedéket.



Jól döntött, ugyanis az emberek majd’ elolvadtak a látványától, ahogyan édesen ott szunyókált a bölcsőben.



Annyian gyűltek össze a látványára, hogy felébredt és nagyon meg is ijedt, de aztán happy enddel végződött a kálváriája, mert szerető gazdára talált a tömegben, akikkel idén már meghitten ünnepelte harmadik csodás karácsonyát.