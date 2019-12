Szépségápolás

Szinte sírt a nő a fájdalomtól, amikor nem jött le a maszk az arcáról - videó

Soha többet! - egy órán át küzdött kétségbeesetten a fiatal lány, mire leszedte az arcáról a tisztító maszkot. Óvatosan az ismeretlen márkákkal! 2019.12.17 18:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Kansas-ben élő, mindössze 20 éves Chandler be akarta mutatni legújabb szerzeményének, egy kétdolláros kozmetikai maszknak a pórustisztító hatását szépségápolási videójában, ám a tippek-trükkök videóból szinte horrorfilm lett.



Hiába húzta-vonta kétségbeesetten, a maszk nem jött le az arcáról, úgy a bőréhez tapadt, hogy egy órán át nyúzta magát, arca néha a felismerhetetlenségig eltorzult, mire megszabadult tőle. Videója nagyon népszerű volt, közel 100 ezren nézték végig, hogyan kínlódik, sokan viccelődtek is rajta nem keveset, de voltak olyanok is, akik szerint a lány túldramatizálta az egészet.



Sokan kérdezték tőle, milyen márkájú volt a ragasztószerű készítmény, mint írta, a Walgreens terméke, Freemans néven fut.



Egy biztos, ha így járunk, semmiképp se nyúzzuk magunkat, egyszerűen vízzel próbáljuk meg feloldani az anyagot.