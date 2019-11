SMA

Jó hírek a kis Zentéről

Október 29-én adták be a gyűjtés nyomán beszerzett innovatív génterápiás gyógyszert a ritka genetikai betegségben szenvedő, másfél éves Zentének. Édesanyja – aki a fővárosban maradt Zentével, míg férje visszatért pécsi otthonukba – most friss információkat osztott meg közösségi oldalán kisfia állapotáról.



Mint kiderült, a bérlakásnak, amiben a kis Zente jelenleg édesanyjával él, remek az elrendezése: a modern kialakításának köszönhetően egyetlen nagy térben van az összes szoba.



Ez azt jelenti, hogy Zente saját maga is képes közelekedni a helyiségek között, ami azért hatalmas öröm, mert a falusi kis házukban a szintkülönbségek és küszöbök miatt ezt nem tudta megtenni.



A másfél éves kisfiú állapota egyébként szépen javul. A Facebookon közzétett legfrissebb videóból kiderül, hogy Zente a bébikompban ülve szépen erősíti a lábait.

