Gyász

Beteg lett a gyásztól Vajna Tímea - megrázó vallomás videón

Vajna Tímea már csomagol, elhagyni készül a közös házat, sírva beszélt arról, hogy nem múlik a gyász és a fájdalom. Azt is mondja, már bánja, hogy az esküvő után nem vállaltak azonnal gyereket, és most pedig nincs kinek szülnie. Síremléket állíttatott férjének, és megmutatta az emlékére készíttetett tetoválást is. Megrázó interjú következik!