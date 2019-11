Állati

Kiakadt az internet a kiskutyát szoptató nőn - videó

hirdetés

Abban a korban, amikor a nyilvános helyen, anyatejjel történő csecsemőetetés is problémát jelent, igen kiveri a biztosítékot ez a felvétel. Ha van anyateje, akkor nagy valószínűséggel kisgyereke is van, vajon felváltva táplálja így őket? Ha annyira szüksége van a kutyának tejre, le is fejhetné... Itt a lehetőség megvitatni, mennyire betegek tudnak lenni az emberek!