Állati

Már kinyílt az ikerpandák szeme - videó

Két hónappal a születésük után kinyílt az ikerpandakölykök szeme. A berlini Állatkertben korábban még sohasem születtek kispandák. Augusztus végén pedig egyszerre kettő is, ennek nemcsak a gondozók, hanem a látogatók is nagyon örülnek persze, mindenki a pandabébiket akarja látni. Akkora az érdeklődés, hogy az állatkert most újabb tüneményes felvételt osztott meg a rajongókkal.