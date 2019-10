Csalás

Egy nap után megkérte a kezét, luxus lagzit csapott, majd másnap fizetés nélkül eltűnt a férfi

hirdetés

A vőlegény azt állította, hogy milliárdos üzletei vannak Hongkongban, ám a pazar esküvő után köddé vált. Menyasszonya ott maradt a rengeteg adóssággal, ugyanis neki kell megfizetni a luxusesküvő költségeit. Az eset még májusban történt, a nő azóta is próbál magához térni a történtek után.



A hatalmas partit egy Buri Ram tartományi luxushotelben tartották, a következő hónapban azt követően, hogy megismerkedtek. A lagzin a vőlegény oldaláról mindössze 10 barát jelent meg, majd a férfi üzleti ügyekre hivatkozva sietősen távozott. A nő másnap tudta meg, hogy a számlákat nem rendezte, és a csekkfüzet is eltűnt.

A nő édesanyja a helyi médiának azt mondta, az esküvő teljes költsége 115 ezer dollár volt, ami 35 millió forintnak felel meg. "Hatalmas buli volt, 20 kollégánk dolgozott 3 éjszakát és 3 nappalt, hogy megszervezze a pár legszebb napját" - írta Facebookján a szervező cég.



A menyasszony családja mindössze egyszer találkozott a lagzi előtt a férfival, egy temetés alkalmával. Mindenkinek azt mesélte, hogy az exminiszter, Thaksin Shinawatra tanácsadója volt, és azt a benyomást keltette magáról, hogy gazdag.



A menyasszony a számlát részben kiegyenlítette, de a szálloda be akarja hajtani a maradékot is. Közben a nő is jogi segítséget kért, és benyújtotta a válópert is.