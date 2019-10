Termékteszt

Itt a nagy mosógép-teszt

Van olyan készülék, amelyik jól mos, de nem öblít rendesen. Van olyan is, amelyik mindkettőt tudja, csak kérdés, mennyiért. 43 mosógépet tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. 2019.10.02 16:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

43 mosógépet tesztelt laboratóriumban a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. A tesztben 14 ismert márka készülékei szerepelnek, így többek között Bosch, Candy, Hotpoint, Indesit, LG, Miele és a Whirlpool.



A tesztelők leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy milyen jól mosnak, centrifugálnak és hogy öblítik ki a mosószert a ruhából a gépek.



A lista élén 8-9 kg kapacitású Miele gépek végeztek, de szintén az élmezőnybe kerültek LG és Siemens készülékek is. Azzal szereztek sok pontot, hogy jól mosnak és centrifugálnak, miközben viszonylag energia- és víztakarékosak is, relatív csendesek és könnyen használhatók. Van közöttük félmilliós, de 120 ezer forintos készülék is közel hasonló eredménnyel.



A tesztelt termékek között, a lista végén az olcsóbb, 80 ezer és 100 ezer forint közötti készülékek szerepelnek. Szinte kivétel nélkül azzal veszítettek sok pontot, hogy nem mossák ki rendesen a koszos ruhát, a mosószer egy része is a ruhában marad öblítés után, és centrifugálásban sem túl erősek. Cserébe viszonylag kicsi az áramfogyasztásuk, de kérdés, hogy megéri-e, ha a gyerek sáros, ételfoltos ruháját többször kell kimosnunk.



Mivel egy mosógépet jó esetben több évig használunk, a környezettudatosság terjedésével már egyre több vásárlónál fontos szempont, hogy a lehető legkevesebb vizet és áramot fogyassza az évek során. A tesztben szereplő készülékek között többnél a víz- és energiatakarékosság éppen az alapfunkció, vagyis a mosás, öblítés, centrifugálás rovására megy. Jó hír, hogy 120 ezer forint körüli áron is találunk olyat, amelyik nem energiafaló mégis tiszta, jól kiöblített és kicsavart ruhát produkál.

Sajnos a Tudatos Vásárlók Egyesülete csak előfizetéssel tette elérhetővé a teljes tesztet, így nagyon nem lettünk okosabbak.