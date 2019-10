Szexizmus

Négyszer annyiszor mutatják a filmekben ruhátlanul a vezetőt játszó nőket, mint a férfiakat

A filmekben vezetőt - elnököt, igazgatót, vállalkozót - alakító nőket négyszer olyan gyakran ábrázolják szexuális tárgyként, mint a férfiakat - állapította meg egy új tanulmány, amelyet a médiában a nemi egyenlőséggel foglalkozó Geena Davis Intézet publikált.



Az intézet és a Plan International humanitárius szervezet által készített jelentés a tavaly 20 országban játszott 56 mozis kasszasikert vizsgált. Az elemzés szerint a filmekben vezetőt alakító nőket négyszer gyakrabban mutatják öltözés közben és csaknem kétszer annyi alkalommal mutatják részben meztelenül, négyszer gyakrabban pedig teljesen meztelenül, mint a hasonló szerepet alakító férfiakat - ismertette a The Hollywood Reporter.



A tanulmány, amely címe szerint azt vizsgálta, hogyan befolyásolják a filmek és a média sztereotípiái a lányok és a fiatal nők életét és vezetői ambícióit, arról is beszámolt, hogy a vezetőt alakító nők gyakrabban jelentek meg szexuális tárgyként mint a férfiak. A statisztika szerint 15 százalékban fordult elő, ahogy a rájuk irányuló kamera lassan pásztázta a testüket, míg a férfiaknál ez csak négy százalékban fordult elő.



"Az eredmény nem meglepő, hiszen a 2018-ban 20 országban bemutatott tíz legnagyobb kasszasiker egyikét sem nő rendezte, csupán a filmek negyedének volt női producere és a tízből csak egy filmnek a forgatókönyvírói között volt nő.



"Egy női Bond-film vagy szuperhősfilm üdvözlendő. De a kutatásaink szerint ezek kivételek, amelyek erősítik a szabályt. Valójában továbbra is a nemi diszkrimináció és a káros sztereotípiák uralják a filmvásznat. Ez aláássa a nők és lányok vezetői ambícióit az élet minden területén" - fogalmazott Geena Davis.

A színésznő, akinek kutatóintézete széles körű elemzéseket publikál a nők képernyős és filmes megjelenéseivel kapcsolatban, hangsúlyozta, hogy a film és a média erőteljesen befolyásolja azt, hogy a világ hogyan látja a lányokat és ők hogyan látják magukat.



"A lányoknak látniuk kell magukat a képernyőn, és látniuk kell a pozitív és hiteles karaktereket, amelyek ösztönzik őket" - mondta hozzáfűzve, hogy a médiatartalmak készítőinek és a filmek alkotóinak pedig támogatniuk kell a nőket és fel kell hagyniuk a káros nemi sztereotípiák ismétlésével.