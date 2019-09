Felnőtt tartalom

Megvan 2019 nyarának pornófővárosa!

Nagykanizsa mellett Kaposvár, Mosonmagyaróvár és Cegléd mutatta a legnagyobb érdeklődést az internetes pornó iránt, de Kecskemét, Szolnok és Szombathely is előkelő helyen végzett. 2019.09.27 17:57 Ma.hu

A nyári forróság évről évre megmozgatja a szexuális tartalmak iránti érdeklődést nem csak világszerte, hazánkban is. Korábbi felmérésekből kiderült, hogy július közepe - ami általában a legmelegebb időszak nyáron is - a legforgalmasabb a pornóoldalak és a szexpartnerkereső szolgáltatások számára. A legnagyobb hazai szexpartnerkereső oldal, a Szexrandi.hu idén is utánajárt, hogy 2019 nyarán mely hazai városokban tetőzött leginkább az érdeklődés a pornó iránt.

A korábbi évek hazai pornófővárosai ezúttal a top 10-es listára sem tudtak felkerülni, sem Dombóvár, sem Mátészalka nem szerepel idén a legforróbb városok között (bár, ha megyéket nézünk, a szabolcsiak állnak az élen). Nagykanizsa azonban mindent vitt, a zalai város lett 2019 nyarának legszexéhesebb közössége. Budapest idén sem került a listára, ami vagy azt jelenti, hogy a fővárosiak kevésbé érdeklődnek a felnőtt témák iránt (amit azért kétlünk), vagy másképpen jutnak hozzá és nem csak vaktában keresgélnek az interneten.



