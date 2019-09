Gyász

Megtört Terry Black fia - képtelen beszélni apja hirtelen haláláról

Németországban elhunyt híresség szeptember 13-án még arról számolt be közösségi oldalán, hogy sikerült a szívműtétje. Pár nap múlva már nem élt. 2019.09.18

Mint ismeretes, 71 éves korában meghalt Rácz Károly, közismertebb nevén Terry Black egy müncheni kórházban. A Németországban elhunyt híresség szeptember 13-án még arról számolt be közösségi oldalán, hogy sikerült a szívműtétje.



A Velvet telefonon megkereste fiát, Dánielt, aki gyásztól lesújtva, csak akadozva tudott válaszolni kérdésünkre.



Képtelen vagyok, nem tudok erről beszélni, sok mindennel kell most foglalkoznom, le kell tennem a telefont - válaszolt szűkszavúan.



Terry Black többször is megküzdött a rákkal, két éve infarktusa volt.