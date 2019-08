Me too

Bonyolódik Placido Domingo szexuális zaklatási botránya

Nyolc énekesnő és egy balerina is megvádolta Placido Domingót különböző szintű szexuális zaklatással. A 78 éves világhírű tenor mindeddig telt házas koncerteket adott világszerte, ám most egyre-másra mondják vissza fellépését a botrány miatt. A hírek szerint Domingo évtizedeken keresztül visszaélt beosztásával, és a művésznőket szexuális viszonyra kényszerítette. Az is köztudott, hogy a férfi rendkívül szerette a női társaságot.



A vádak között a konkrét ajánlatok mellett tapizás, szoknyába/nadrágba nyúlkálás, és kierőszakolt csókok is vannak. Hét nő szerint a karrierjük derékba tört, miután nemet mondtak. A San Francisco-i operaház után a Los Angeles-i is bejelentette, hogy vizsgálatot rendel el az ügyben. Mindeközben már a Philadelphiai Zenekar is visszavonta a 78 éves világhírű tenor meghívását az évadnyitó koncertre.



Plácido Domingo a vádakra azzal reagált, hogy akad köztük legalább harminc évvel korábbra tehető is, de mindegyikről az a véleménye, hogy pontatlan, hiányos, konkrétumoktól mentes és zavaros. „Ettől még fájdalmas azzal szembesülni, hogy a viselkedésemmel bárkit is kényelmetlen helyzetbe hoztam, vagy felzaklattam, mindegy, mikor történtek az események, és függetlenül a szándékaimtól. Én őszintén azt hittem, hogy a közeledésemet szívesen fogadják, és ami történik, az mindkét fél részéről jóváhagyást kapott. Tisztában vagyok azzal, hogy az elmúlt ötven évben sok minden megváltozott, de nekünk akkor és most is a legmagasabb elvárásoknak kell megfelelnünk.”