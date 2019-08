Gyász

Állatkertben volt a család, a hazainduláskor összeesett az apa, pillanatok alatt meghalt

Vidékről utazott fel a család, hogy a nyári szünetben megnézzék az állatkertet, ám tragédia lett a kirándulás vége. A családapa épp az autóba ült, amikor szólt feleségének, hogy rosszul van.



"Üvöltöttem, hogy segítsen valaki. Egy kardiológus doktornő éppen ott sétált a családjával, a kiabálásomra ő is szaladt segíteni, mint sok ember mindenfelől" - írta a Pesten Hallottam Facebook-csoportban egy gyászoló nő.



"Nem tudtam mi lehet, előjel semmi nem volt. Másodpercek teltek, még azt mondta a második kérdésemre, hogy hívjak-e mentőt, hogy igen. Azt gondoltam, egy hirtelen megszédülése van. Pillanatok alatt már csak azt láttam, hogy elveszti az eszméletét" - írta a borzalmas tragédiáról az anya.



Végül sem a doktornő, sem a mentősök nem tudták megmenteni az életét.



"Megköszönni szeretném a doktornőnek, nem tudom ki volt! Azoknak, a számunkra ismeretlen embereknek, akik rohantak segíteni, mikor üvöltöttem. A két kerékpáros rendőrnek, akik rögtön ott voltak. Megálltak ismeretlenek a gyerekeket nem magukra hagyva, vigyáztak ott rájuk, idejüket nem sajnálva ott voltak velük. A mentősöknek, akik mindent megettek, a lehetetlent, pedig tudták, de még is próbálkoztak. A férjem főnöke is jött pár perc alatt, aki nagy támaszt nyújtva nekünk végig ott volt és hazahozott bennünket, így nem voltunk magunkra hagyva a nagyvárosban!" - fejezte ki háláját az asszony.



"Ennyit szerettem volna, mert nem hiszem, hogy bárkiknek is mondtam akkor bármit is" - zárta sorait.



Részvétünk a családnak!