Férfiatlanság

9 éve nem született fiú egy lengyel településen - videó

A lengyelországi faluban senki nem érti, hogy lehet ez. A polgármester szerint mindig is kevesebb fiú volt náluk, de most már valóban nehéz a helyzet. Most jutalmat ajánlott fel az első nőnek, aki fiút hoz világra.