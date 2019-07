Botrány

A pucéron fekvő Epstein fejéhez vágtam a vibrátort - újabb áldozat vallott

Óvadék ellenében sem engedik szabadlábra Jeffrey Epsteint. Az ügyészség úgy döntött, az amerikai milliomos megszökhetne, ezért a börtönben várja meg a tárgyalását. A férfit most már gyerekek ellen elkövetett szexuális visszaéléssel is gyanúsítják. A lakásán pedig hamis útlevelet is találtak a nyomozók. Az óvadékot eredetileg 77 millió dollárban, azaz mintegy 20 milliárd forintban állapították meg.

Elisabetta Tai, egykori olasz modell a New York Post-nak adott interjút, miután kirobbant a botrány. Még 21 évesen, 2004-ben küldte a menedzsere a milliárdos Manhattanban lévő pompában úszó villájába. Míg a naiv fiatal a modellkedés tapasztalalatairól beszélt, addig Epstein meztelenre vetkőzött, felfeküdt egy masszázságyra az íróasztal mellett és egy vibrátort nyújtott át a lánynak, hogy kényeztesse.



A nő megragadta a vibrátort, a szexuális ragadozó fejéhez vágta, majd kiszaladt, ám az ajtóban egy nő nyakon ragadta, és agresszíven közölte vele: nem ajánlatos elmenned, Epstein fontos ember, Bill Clinton barátja, megbánod...



A modell visszatért Olaszországba, ahol egyre kevesebb modellmunkát vállalt. Igazuk volt, Epstein tényleg megváltoztatta az életét, ugyanis: "Hamar felhagytam a modellkedéssel, rájöttem, hogy ez egy mocskos világ, ahol a modellek prostituáltak" - mondta a lapnak.