Az elégedetlen ember a bűnbak-gyártó

A "munkahelyi kiégés" létező fogalom évtizedek óta, ahogy a közgazdaságtan (burnout szindróma) is létező kockázatként számol vele. Napjainkra elfogadott orvosi diagnózissá is vált. Az az ember, aki valamit valamikor szívesen, lelkesen végzett, dolgozott, egy nap arra ébred, hogy semmi sem jó neki, ami addig az volt.

Az egykori kollégák, barátok, ismerősök, akikkel jól volt, hirtelen ellenséggé válnak. Azt mondják, hogy kívülről tehet valaki arról, hogy ő nincs jól. A kiégés valaminek a következménye , ami nem csak részterületet érint valakinek az életében. A kiégés, az kiégés, mindegy mire fókuszál. Hiszen, aki kiégett, az a munkahelyén, a családjában és a hobbijában sem tud jól lenni, ezért fog a Világ ezen ember számára ellenséggé válni. Az ilyen embernek senki nem tud jót tenni. Hiszen a jó közérzet az adott emberen múlik, a saját felelőssége. Senkit nem lehet jókedvűvé tenni, aki nem akar jó kedvű lenni.



A vállalatok nagy erővel motivációs listákat készítenek a dolgozók jobb körülményeinek biztosítására. Nem a vállalat dolga, hogy az egyén jól érezze magát.



Aki lelkes, önmagával egyensúlyban van, feladatorientált, munkaszerető, őt nem a pénz fokozza további teljesítményre, hanem egyszerűen szeret dolgozni, és szereti azt, amiben van.

• Benne van a szóban: aki lelkes, annak lelke van!

• Ki fog emelkedni a munkateljesítménye önmagától, és még a jutaléka is nő, mert a teljesítménye nő.

• Ezek az emberek, akik nagy erővel, akár több 10 órát is képesek dolgozni, mert nekik igazából a munka maga a hobbi.

• Aki szeret dolgozni, annak lényegében mindegy, hogy milyen a széke, milyen az asztala.

• Ezek az emberek önmagukat motiválják, ezzel a külső motivációs lehetőségeket is megteremtik.

Aki nem szeret dolgozni, annak lehet a legluxusabb körülménye is, mindig kifogásokat fog találni, hogy mi miért nem jó.

• Ők azok, akik a külső motivációtól várják a belső változást, sorsuk jobbra fordulását.

• Ő az állandó kritikus, aki mindig csak „jót” akar, mindig mással és másokkal foglalkozik, ahelyett, hogy dolgozna.

• Ő az, aki mindig mindent jobban tud a vezetésről és a munkáról.

• Az ő felfogásában az a munka, amikor másokat bírál, ítél meg. Így a figyelmet eltereli saját magáról , más személyre és ehhez „toboroz” támogatókat.

• Az örök elégedetlen. Aki csak beszél, de nem dolgozik. Pletykákat indít, rendet bomlaszt. Szeparál.

Az az ember, aki elégedetlen, +100 ezer Ft fizetésemelés után is az lesz, hisz nem kívül keresendő soha a megváltozott belső egyensúly felborulása. Mindig minden, bent kezdődik, önmagával az emberrel. Benne változik meg valami, és azt kívülről próbálja pótolni. Egy vállalat ezen űrt nem fogja tudni semmilyen motivációs lehetőséggel kimozdítani; de az Állam sem, a barátok sem, a család sem, a tanácsot adó sem. Minden ember önmagáért felelős, és az önmaga döntése, hogy miben van. Mindenkinek lehetősége van változtatni. Nem a környezetet kell akarattal befolyásolni, hanem ha valami nem tetszik, akkor onnan el kell menni. Ha valamivel nem ért egyet az ember, akkor oda kell menni, ahol egyet tud érteni. E l kell fogadnia az egyénnek, hogy mindenhol van egy rend, még ha az az ő elképzelésével nem is egyezik. Például, aki dohányzik, annak biztosan nem tetszik, hogy nincs sehol kijelölt hely a dohányzásra. De nem csinálhat forradalmat, nem az ő helye, nem az ő vállalata. Változtatni kell, egy olyan céghez kell menni, ahol több dohányzásra kijelölt hely van. Tiszteletben kell az embereknek tartani az egyéni rendeket.



Pszichológusok, terapeuták, tanácsadók, segítők és következményes ügyeknél a rendőrségnél, nagyszámban találkoznak ilyen típusú ügyekkel és személyekkel. Az elégedetlenség vezethet a törvények és szabályok figyelmen kívül hagyására. Az elégedetlen ember olyan jogokat is elkezd követelni, ami neki nem járna. Szélső esetben a saját rendjét akarattal, erőszakkal akarja érvényesíteni. Az elégedetlen ember: zsarolással és fenyegetőzéssel él az esetek többségében, félelmet keltve. Nem szabadna alkut kötni, mivel újabb és újabb követelés fog érkezni. A vezetőknek és tanácsadóknak meg kell tanulniuk nemet mondani. A vállalatok vezetőinek kell a vállalat irányvonalát és rendjét meghatározni. Szabad piac van, szabad munkaerő-áramlás. Mindenkinek meg kell találnia a saját filozófiájához passzoló céget, és a cégnek a munkatársát.

Az elégedetlen emberek egy része önmagába fordul, és önmagát kínozza negatív gondolatokkal, amelynek a legvége az öngyilkosság, az önfelemésztés. A másik része kifelé fordul és a hibásokat keresi, önmagát áldozatnak feltüntetve. Ez pedig a bűnbak-gyártás folyamatának eleje. A gondolatai szerint valakinek mindenképpen hibásnak kell lennie az ő rossz, negatív állapota miatt. Véletlenül sem magában keresi a hibát, ő hibáztatni akar. Nem akarja megtalálni a megoldást, valójában egyáltalán nem akar jobban lenni, önsajnálatban akar maradni. Figyelemre, közönségre vágyik, magával akar rántani mindenkit. Célpontja a kiszemelt bűnbak, akit ki akar iktatni, úgy gondolja, akkor neki jobb lesz. Nem lesz jobb, a hiba a saját készülékében van. Újabb célpontok következnek, egymás ellen uszít, környezetét demoralizálja. Ha hagyják, nagy károkat okoz mind az egyénekben, mind a munkahelyén.



A régi időkben, nem politizálva, a koncepciós perek alapja volt a bűnbak gyártó mechanizmus.



Egy vállalat legnagyobb vesztesége az az idő és az az erőforrás, amelyet az elégedetlen emberekre fordít. Minden egyes alku egy elégedetlen emberrel, időt vesz el attól, hogy megtalálja és megbecsülje a lelkest.



Az emberen múlik reggel, amikor felkel, hogy az örömnek vagy a bánatnak ad teret. Önálló döntés, saját felelősségre!