Állati

Három lövést kapott a fiút védelmező német juhászkutya - videó

hirdetés

A 16 éves Javier Mercado egyedül volt otthon a családi házban a Washington állambeli Seattle-ben szerdán napközben. Pontosabban nem teljesen egyedül, hanem Rexszel, a hároméves németjuhásszal. Dél után néhány perccel zajt hallottak az alsó szintről: 12:20-kor két férfi betörte az üveg ajtót és belépett a házba. Javier helyesen cselekedett, amikor a felső szinten elbújt egy szekrényben, és hívta a 911-et. Rex is azt tette, amit egy kutyától elvár az ember, lement megnézni, mi történt. Társállatként nem volt felkészülve támadásra, így az lett a vége, hogy a két betörő véresre rugdosta, míg végül ő is az emeletre menekült.



A bűnözők módszeresen kifosztották az alsó helyiségeket, majd a felső szintre mentek folytatni a munkát. Itt is szobáról szobára jártak, de amikor benyitottak a hálóba, ahol a fiú rejtőzött, a kutya nekik rontott. Már nem menekült, gazdáját védte. Ekkor három lövést kapott: a nyakába, az egyik lábába és a térdébe. Ki tudja, mi lett volna a vége, de ebben a pillanatban megérkeztek a rendőrök, a szirána hangjára pedig a férfiak elmenekültek. Rex jelenleg egy állatorvosi klinikán lábadozik, gyógyítására a család eddig 10 ezer dollárt gyűjtött össze közadakozásból - írta az allatbaratok.net.