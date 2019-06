Tragédia

Megtagadhatta a kényszerkezelését - meghalt a szexuálisan bántalmazott lány

Bejárta az egész világot a hír, hogy Noa, egy 17 éves holland lány, eutanázia által meghalt. A lány valójában nem eutanáziában halt meg.

Mindenféle hír járta be a minap a világsajtót, hogy egy fiatal lány eutanáziával segítettek át a túlvilágra. De csak majdnem.



Noa-át 11 éves korában szexuálisan molesztálták és 14 éves korában meg is erőszakolta őt 2 férfi. Attól kezdve súlyos mentális- és testi betegségek jelentkeztek nála, poszttraumás stressz zavar, depresszió és anorexia és állandó öngyilkossági hajlam. A szakemberek mindent megtettek, amit tudtak, 23 különböző klinikán próbálták gyógyítani és meggátolni, hogy végezzen magával.



Pokoli fájdalmáról és emberfeletti küzdelméről könyvet irt, ami nagyon megfogott egy fiatal nőt is, aki mellékesen a Zöldek pártjához tartozott. Kapcsolatba lépett Noa-val, többször meglátogatta öt.



Mikor kicsit jobban ment Noah-nak akkor otthon tudott lakni, szülei állandó gondozása mellett és naponta kétszer terápiára járt. Azután megint rosszabb lett az állapota, bírósági ítélettel kényszerkezelésre utalták. Izolált cellájában egy olyan ruha volt rajta, amit nem bírt szétszakítani, azzal a céllal, hogy megölje magát.



16-éves korára teljesen kész volt, nem bírta tovább a harcot. Informálódott, hogy kaphat-e eutanáziát. Ezt megtagadták tőle:”Azt mondják túl fiatal vagyok rá. És hogy be kel fejeznem a traumakezelést és az agyamnak teljesen ki kell fejlődnie, ami csak 21 éves korban történik meg. Kész vagyok. Én addig nem birok várni."



Testi állapota is úgy leromlott, hogy egy időre mesterségesen komába vitték, hogy táplálni tudják.

Végül Noa úgy döntött, hogy megtagadja az ételt és italt, azért, hogy meg tudjon végre halni. Akaratát tiszteletben tartották. Családja és szerettei végig vele voltak, amíg lassan haldoklott.

Utolsó Twitter üzenete az elviselhetetlen szenvedésről és az elengedésről szólt: „még lélegzem, de már nem élek, végre elengednek, mert a szenvedésem elviselhetetlen. A szeretet elengedés. Ebben az esetben mindenképpen”