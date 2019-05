Állati

Szívszakasztó: fél éve vár gazdájára egy kutya Szentmártonkátán

El­ké­pesz­tően szo­morú képet posz­toltak a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dalra. Egy kö­ze­pes ter­metű fehér ku­tyus lát­ható a fotón, aki bá­na­tos szem­mel ül­dö­gél egy romos ház előtt Szent­már­ton­kátán. A gaz­dá­ját várja, pedig az már nem megy vissza érte - számolt be róla a kutyascikkek.com.



„A kutya hűségesen várja a gazdáját, aki már nem megy vissza soha.” – írta a kép alá a posztoló.



Nem tudni mi történt. Meglehet, hogy a kutya tulajdonosa elköltözött, meghirdette a házát, ám ezt a kutyust magára hagyta. Azon a helyen, ami fél éve még az otthona volt. De az is lehet, hogy meghalt és már a rokonok árulják az ingatlant. A cuki kis állat pedig azóta türelmesen vár, hogy újra lássa a gazdáját. A kommentelők közül többen írták, hogy nagyon sovány, alultáplált a kutya. Van, aki élelmet is vitt már neki.Többen felháborodva azt írják: hogy lehet ilyen lelketlen valaki?

Nem tudjuk igaz-e a hír, de erre a kutyára tényleg ráférne a nagyobb adag étel