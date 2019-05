Gólyahír

Hercegi utód - Buckingham-palota: megindult a szülés

Vajúdik Meghan hercegnő, Harry herceg felesége. A hírt hétfő délután jelentette be a Buckingham-palota, a brit királyi család első számú londoni rezidenciája és hivatala.



A hercegi házaspár első gyermekét várja.



Harry - II. Erzsébet királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - tavaly május 19-én esküdött örök hűséget Meghan Markle amerikai színésznőnek Windsor ősi királyi kastélyában.



Az esküvő után az uralkodó a Sussex hercege és hercegnője címet adományozta a házaspárnak.



Az udvar októberben jelentette be, hogy Meghan hercegnő gyermeket vár.



A kétsoros közleményből annak idején csak annyi derült ki, hogy a gyermek érkezése tavasszal várható, de Meghan egy rendezvényen néhány hete annyit elárult, hogy gyermekük április végén vagy május elején jön a világra.



Harry és Meghan első gyermeke a hetedik helyet foglalja majd el a brit trónutódlási sorban, majdani nagypapája, vagyis Károly trónörökös, valamint Harry bátyja, Vilmos herceg, Vilmos három gyermeke, illetve saját édesapja, a trónöröklési sorrendben hatodik helyen álló Harry után.



Hétvégén újult erővel fellángoltak a találgatások arról, hogy most már bármelyik pillanatban megszülethet Harry és Meghan első gyermeke. Ennek közvetlen előzményeként az udvar bejelentette, hogy törölték Harry herceg szerdára kitűzött hivatalos amszterdami látogatását.