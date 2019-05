Színes

Távozik a Barátok közt legádázabb karaktere

hirdetés

Távozik a Barátok közt legádázabb karaktere, Berényi Miklós, ugyanis a gonosztevőt alakító színész, Szőke Zoltán besokallt a szerepétől. Távozása azért ad aggodalomra okot, mert karaktere a történet mozgatórugója.



A lap úgy tudja, a színész szerint Miklós hidegfejű, számító, erőszakos karaktere nem összeegyeztethető a valódi, vallásos énjével.



"Már egy ideje mindenki tudja, hogy Zoli ráunt durva karakterére. Nem rejti véka alá a stábban sem, sőt, többször jelezte a forgatókönyvíróknak is, hogy változtassanak Berényi Miklós viselkedésén. Nem szeretne már rosszfiú lenni, azt mondja mindig, ez nem összeegyeztethető a privát énjével, és azzal a jellemfejlődéssel, amin ő maga az utóbbi években végigment. Kezdetben próbálták a sorozat készítői itt tartani, de magatartásán látszik, hogy mennyire eltökélt, így inkább elengedik" - mondta a lapnak egy stábtag, aki azt is elmondta, hogy a nézők még hónapokig láthatják kedvencüket.



Közben az Index megkérdezte a Barátok közt sajtósát, aki tisztázta: ahogy a sorozat minden jelenlegi színészének, úgy Szőke Zoltánnak is érvényes szerződése van erre a szezonra, azaz novemberig még biztosan nem kell senkinek nélkülöznie Berényi Mikit a sorozatból.