Gyász

Meghalt Karl Lagerfeld

Kedden elhunyt a Chanel divatcég világhírű tervezője, Karl Lagerfeld.



A Pure People magazin szerint hétfő este került be Párizs amerikai kórházába, ott hunyt el kedden, de az azt megelőző hetekben is rossz egészségi állapotban volt, emiatt több divatbemutatót kihagyott.



Karl Lagerfeld 1933-ban született Hamburgban, Karl-Otto Lagerfelt néven. Új nevét azért választotta, mert úgy érezte, a hangzása "eladhatóbb". Tizenévesen Párizsba emigrált, ahol először divattervező asszisztens lett. A nyolcvanas években ő újította meg a Chanel márkát, 1983-től volt a cég művészeti vezetője.



Megújította a Fendi logóját, gyártott ruhákat a Chloénak is, de saját néven is készített kreációkat - írta róla a hvg.hu.