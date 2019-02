Sztár - allűrök nélkül

Kabir Bedi: Örülök, hogy visszatérhetek Magyarországra

A február 16-i Angelis koncert egyik sztárvendége, a 73 éves Kabir Bedi elmondta, miért kapta meg Sandokan szerepét, mesélt Bud Spencerről és arról is, hogy emlékszik vissza Magyarországra. 2019.02.10 08:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Szeretlek Magyarország készített interjút a 73 éves Kabir Bedivel.

Magyarországon a legtöbb rajongó Sandokanként ismeri a sztárt, nem csoda, hiszen a fil egész Európában óriási siker volt. A színész elmondta: amikor Emilio Salgari a 19. század végén megírta a Sandokan történeteket, nem csak leírta a főszereplőt, hanem rajzokat is készített róla. Ő pedig nagyon hasonlítok ezekre a rajzokra. A film producerei ázsiai színészt akartak a szerepre. Eljöttek Ázsiába, és megtalálták. Több meghallgatáson is részt kellett vennie, mire neki adták a szerepet. Bedi szülei részt vettek a gyarmatosítók elleni küzdelmekben India felszabadításáért, ezért könnyen azonosult a mondanivalóval.



Nem először látogat Magyarországra. Az 1984-es látogatására úgy emlékszik vissza, hogy óriási tisztelettel övezték. Nem csak az állam, hanem a magyar emberek is nagy szeretettel fogadták mindenütt, ahová csak ment. Nagyon megható volt látni számára, mennyi érzelmet váltott ki belőlük ez a szerepe.

Bud Spencerrel is játszott az Őrangyalok című sorozatban. Mint mondta, nagyszerű ember volt, és csodálatos pályafutás állt mögötte. Nagy szíve volt, remekül főzött, nagyon értett az ételekhez és a borokhoz, és nagyon jó mesélő. Sokat mesélt az életéről. Csaknem három hónapot töltöttek együtt Costa Ricán Eric Estradával hárman, aki szintén szerepel a sorozatban. Amikor esténként a forgatás után leültek, Bud sokszor énekelt is nekik.



Azt talán kevesebben tudják róla, hogy sok fontos ügy mellett kampányol aktivistaként. Például kiállt Burmáért is. Emellett két fontos kezdeményezést is támogat. Az egyik a Sightsavers India, amely látássérült embereket segít. A megvakulás az esetek 80%-ban ugyanis megelőzhető. A Sightsavers India 5 millió ingyenes műtétet végez országszerte, és 35 millió szemvizsgálatot tart. A másik szervezet pedig, amelyhez köze van, az a Care and Share Italia. Az olaszok pénzzel támogatják a szegény indiai gyerekek tanulmányait óvodától az egyetemig.





Kabir Bedi ismét Magyarországra látogat A Maláj Tigris február 15-én délelőtt egy tigrist fogad örökbe a Budapesti Állatkertbe. Az eseményről hétfőre ígértek bővebb tájékoztatást a szervezők.



Február 16-án pedig Kabir Bedi - Terence Hill-lel együtt - vendég lesz Guido és Maurizio De Angelis koncertjén a Papp László Sportarénában.



