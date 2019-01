Elképesztő felvétel

Csúcsot döntöttek a Queen örökzöldjére táncoló apácák - videó

Napok óta kering a felvétel a közösségi oldalakon, és nem véletlenül! Egyszerűen nem lehet elmenni a Queen We Will Rock You című számára tomboló apácák mellett. Nem kell hát azt gondolni, hogy egy zárdában sivár az élet! Persze ehhez kellett egy ilyen jó dal is, ami asztal- és térdcsapkodásra, valamint léggitározásra is ráveszi az embert, még ha nővér is... Nem véletlen, hogy nincs ma népszerűbb videó ennél.