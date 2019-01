Fejlesztés

Jön a százezer forintos hihetetlen okoscipő

Február közepén kerül a boltokba az okoscipő, amely nemcsak adatokat gyűjt a használatról, hanem idomul a viselő lábához is. 2019.01.18 ma.hu

Három éve dolgozik a Nike az Adapt BB cipő fejlesztésén, a Fast Company cikke szerint ez a cég legtöbbet tesztelt terméke. A kosárlabdacipőt az amatőröktől a profikig próbálták, állítólag több mint negyvenezer kilométert tettek meg bennük. A gondos előkészület nem véletlen: az az első okoscipő, amely a használójától és a használatától függőn igazítja magát a tulajdonos lábára - tudósított az Inforádió.

A cipő talpába szerelt processzor, kisegítő áramkörök és egy kis motor felel a felsőrész lábfejre igazításáért. Ez a technológia kapcsolatot teremt a cég, a cipő és a felhasználója között. A cipőhöz ugyanis egy mobiltelefonos alkalmazás is tartozik. Ennek segítségével a cipőbe épített apró szenzorok révén a cipő „ráigazítja” magát használója lábára. A rendszer pedig tárolja és elemezhetővé teszi a szenzorok gyűjtötte adatokat, így azok a Bluetooth-kapcsolat révén az applikációba juthatnak.



Ennek megfelelően a cipőt időnként tölteni kell, bár a Nike szerint akár 10 napig is működik egyetlen töltéssel.



A cég elsősorban sportcélokra ajánlja a fűző nélküli, lábra simuló cipőt, mert nagy segítséget adhat a jobb teljesítmény eléréséhez. A kinézete is egyedi a lábbelinek, amelyen nincsenek fűzők, viszont világító, változtatható színű LED-szenzorok vannak a talpa oldalán.



Az okoscipőt február 17-től lehet megvásárolni, az induló ára 350 dollár (mintegy 99 ezer forint) lesz. A cég azonban azt ígéri, hogy a technológiát más cipőiben is alkalmazni fogja a közeljövőben.