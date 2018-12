Beperelt a Nirvana egy ruhamárkát, mert ellopták a sárga smiley-logójukat

Pert indított a Nirvana a Marc Jacobs ruhamárka ellen, mert ellopták a zenekar ikonikus sárga logóját - írta az NME híre alapján a hvg.hu.



A mosolygó fejet a banda először 1991-ben használta a Nevermind című albumot reklámozó szórólapokon, a logót később levédették.



Jacobs új kollekciója a Redux Grunge nevet viseli, a pólón szereplő smiley pedig tényleg nagyon hasonlít a Nirvana-logóra, annyi különbséggel, hogy a két x helyett egy M és egy J betű szerepel.

Nirvana is suing Marc Jacobs for copying its famous Smiley Face logo for the recently re-released Grunge collection. https://t.co/ZJlt5AmRKs pic.twitter.com/bc4wOQ6XT6